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Житель Одесской области и его знакомая обвиняются в убийстве 8 человек

Житель Одесской области и его знакомая обвиняются в убийстве 8 человек

В Одесской области будут судить двух человек, обвиняемых в массовом отравлении людей суррогатным алкоголем. В результате его употребления погибли 8 человек, еще 4 прошли лечение в медучреждениях.

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности.

Как установили правоохранители, житель Раздельнянского района покупал в Днепре технический спирт и получал его по почте. После чего мужчина разводил спирт водой, добавлял красителей, пищевых добавок и разливал в соответствующую тару.

А уже в расфасованный алкоголь передавал своей знакомой, продававшей его в местном магазине.

Чтобы найти всех причастных к массовому отравлению людей, детективы провели обыски в Одесской области и Днепре, откуда обвиняемый заказывал технический спирт.

Также были проведены обыски в доме продавщицы, магазине, где сбывали готовую алкогольную продукцию, и в помещениях пострадавших.

По результатам следственных действий изъяты остатки нереализованных алкогольных напитков.

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А медицинская экспертиза признала, что суррогатный алкоголь содержал ядовитое химическое вещество — метанол, ставший причиной гибели людей.

Что касается обысков в Днепре, то был обнаружен и изъят технический спирт в бочках, спирт парфюмерный, технические растворители в ассортименте, мобильные телефоны, оргтехника и т.д.

Против организатора «бизнеса» и продавщицы направлены в суд обвинительные акты. За совершенное правонарушение им грозит лишение свободы на срок от восьми до десяти лет с конфискацией имущества.

Что касается поставщика спирта, из которого производились напитки, суд назначил ему наказание в размере 85 тысяч гривен штрафа за конфискацию имущества.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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