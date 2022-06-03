В Одессе торговец оружием взорвал гранату – есть пострадавшие (видео)

В Одессе во время задержания торговцев оружием один из задержанных бросил в сторону правоохранителей гранату. Были ранены трое оперативников.

Как сообщает пресс-служба областного Главка Нацполиции, одесские полицейские установили причастность 27-летнего харьковчанина и его 29-летней сожительницы – жительницы Луганщины – к незаконным сделкам с оружием. По этому факту следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Правоохранители задокументировали факт продаж фигурантами дела автомата Калашникова, а также магазина и патронов к нему и двух гранат.

Увидев полицейских, мужчина попытался скрыться. Однако когда оперативники его схватили, он достал из кармана гранату, боеприпас сдетонировал.

В результате трое оперативников получили осколчатые ранения. Сейчас они находятся в больнице, их жизням ничего не угрожает.

Торговцев оружием все же задержали и поместили в изолятор временного содержания. Им будет сообщено о подозрении за незаконное обращение с оружием и посягательство на жизнь правоохранителей.

В полиции также отмечают, что при себе у преступника было незаполненное удостоверение с изображением герба российской федерации и еще одна граната.

Дело взяла под свой контроль Одесская областная прокуратура.

Фото и видео пресс-службы ГУНП в Одесской области