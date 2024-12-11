Под Одессой застрелили турецкого букмекера и его подругу, – СМИ

Как сообщалось, в субботу, 7 декабря, на автодороге в районе Авангарда, что под Одессой, местные жители обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти. Позже неподалеку от тела убитой нашли труп мужчины.

Как пишет «Думская», ссылаясь на свои источники в прокуратуре, убитыми оказались граждане Турции – Ахмет Кюркчу и его подруга.

Издание сообщает, что в преступлении подозревают их соотечественника, которому удалось сбежать из Украины за несколько часов до того, как обнаружили тела его жертв. Он покинул страну через КПП «Паланка» на границе с Молдовой.

По данным правоохранителей, причиной убийства стал конфликт между Ахметом Кюркчу и его компаньоном.

По информации «Думской», мужчины долгое время занимались в Турции нелегальным букмекерством. Этому бизнесу покровительствовал криминальный «авторитет» Седат Пекер. В 2020 году Пекер разругался с турецким президентом Реджепом Эрдоганом и был вынужден бежать в Объединенные Арабские Эмираты, при этом он продолжил управлять своей криминальной империей дистанционно.

В 2023 году Ахмет Кюркчу с сожительницей приехали из Турции в Украину, прихватив с собой немалую сумму наличными из кассы подпольной конторы.

В 2024 году компаньону Кюркчу удалось разыскать беглого совладельца. Он попытался вернуть деньги, а получив отказ, решил «разобраться» с компаньоном радикально.

Сообщается, что на телах погибших обнаружили множество огнестрельных ранений. Судя по всему, убийца добивал жертв контрольными выстрелами.

Стоит отметить, что официальных подробностей от полиции пока что не поступало.

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