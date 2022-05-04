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Житель Измаила обманул и ограбил девушку

Житель Измаила обманул и ограбил девушку

В Измаиле правоохранители привлекают к ответственности 26-летнего мужчину за ограбление девушки.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.

Правонарушитель сделал вид, что продает мобильный телефон, который 21-летняя потерпевшая хотела приобрести, и позвал ее на встречу.

Чтобы не вызвать подозрения, молодой человек даже показал горожанке гаджет, но не стал отдавать, а вырвал у нее из рук деньги, которые она собралась отдать за товар, портативную батарею с зарядным кабелем и убежал.

Сумма ущерба, нанесенного злоумышленником девушке, достигла почти десяти тысяч гривен.

Потерпевшая обратилась к работникам полиции, и они через несколько дней установили местонахождение неоднократно судимого за наркопреступления фигуранта.

Измаильчанке вернули телефонные устройства, деньги правонарушитель успел потратить.

За ограбление, совершенное в условиях военного положения, молодому человеку объявили подозрение по ч.4 ст.186 Уголовного кодекса Украины. Такое преступление карается лишением свободы сроком от семи до десяти лет.

Ранее сообщалось, что в Измаиле мародер обокрал беженку с ребеном.

А перед этим в Измаиле разбойники напали на беженцев, отобрали машину, деньги и ценности.

Фото: ГУ Нацполиции в Одесской области

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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