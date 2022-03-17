В Измаиле разбойники напали на беженцев, отобрали машину, деньги и ценности

Разбойное нападение на беженцев, завладение авто и ценностями более чем на 800 тыс грн – такие обвинения предъявляются четырем разбойникам, которых задержали в Одесской области.

Об этом сообщили Офисе генерального прокурора Украины.

По данным следствия, подозреваемые, с целью наживы в период военного положения, напали на двух переселенцев из Николаева, находившихся в автомобиле, припаркованном на одной из улиц Измаила.

Нападающие, угрожая пострадавшим огнестрельным оружием, вытащили их из салона авто, повалили на землю и начали наносить удары прикладом, а также ногами по голове и другим частям тела, требуя передать им средства и ценные вещи. Запугивая применением оружия, подозреваемые присвоили средства и ценные вещи пострадавших на общую сумму более 800 000 грн и скрылись с места преступления на их автомобиле.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Измаильского районного отдела полиции Главного управления Нацполиции в Одесской области.