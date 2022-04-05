В Измаиле мародер обокрал беженку с ребеном

В Одесской области мародер обворовал женщину, приехавшую с ребенком в Измаил с Донбасса, чтобы спасись от обстрелов российских агрессоров.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Одесской области.

Злоумышленник похитил у 27-летней переселенки детскую коляску, подаренную ей волонтерами для маленькой дочери.

Случилось это в Измаиле, когда мать с ребенком вернулись с дневной прогулки. Женщина заносила дочь в квартиру и в это время коляску из подъезда похитили.

Полицейские выяснили, кражу совершил 51-летний сосед женщины. Коляску он хотел продать. За подомное преступление в военное время мародеру грозит срок от 5 до 8 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Измаиле разбойники напали на беженцев, отобрали машину, деньги и ценности.