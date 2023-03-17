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Житель Белгород-Днестровского превратил молодую жену в рабыню

Житель Белгород-Днестровского превратил молодую жену в рабыню

Полицейские Белгорода-Днестровского сообщили местному жителю о подозрении в систематическом совершении психологического, физического и экономического насилия в отношении молодой жены. Об этом рассказали в пресс-службе областного управления полиции.

Надо отдать должное 21-летней жене семейного тирана, которая не стала умалчивать произвол своего мужа, а обратилась в полицию. По ее словам, супруг, который старше ее на 13 лет, унижал ее ругательными словами, швырял в нее предметами обихода, отбирал телефон и другие личные вещи. Дошло до того, что однажды муж избил жену так, что она попала в больницу с черепно-мозговой травмой.

Свое поведение обидчик объяснял недовольством тем, как жена воспитывает их сына.

Полицейские несколько раз составляли в отношении правонарушителя административные материалы за домашнее насилие, предусмотренное ст. 173-2 КУоАП, отстранили его от потерпевшей срочным запретительным предписанием и предупредили об уголовной ответственности. Гражданин был наказан штрафом, однако надлежащих выводов для себя не сделал и начал звонить по телефону жене с угрозами, и даже пришел к ней в больницу, где публично унизил. Поэтому правоохранители приступили к уголовному производству по статье 126-1 Уголовного кодекса Украины (домашнее насилие). Обвинительный акт уже направлен в суд.

Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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