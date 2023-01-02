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На Котовского в новогоднюю ночь одессит убил свою девушку доской

На Котовского в новогоднюю ночь одессит убил свою девушку доской

Убийство произошло на поселке Котовского. Пара встречала Новый год вместе. Мужчина внезапно рассвирепел, схватил доску забил ею свою гражданскую жену до смерти.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

Новогоднее застолье окончилось трагедией для 29-летней жительницы многоэтажки на улице Академика Заболотного. 32-летний сожитель несколько раз ударил ее деревянной доской по голове. От полученных травм женщина умерла.

О совершенном одессите рассказал своей матери, а та вызвала медиков и полицию.

Мужчина признался в преступлении, но причину своего поступка так и не объяснил.

Если суд признает его виновным, ему грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одесской области парень пригласил девушку в гости и застрелил.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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