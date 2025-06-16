Ключевые моменты:

Аренда однокомнатных квартир в Одессе за полгода подорожала на 29%, достигнув 11 тыс. грн.

Одесса стала лидером по темпам роста цен на аренду жилья в Украине.

Сравнение цен в других городах Украины

Согласно данным ЛУН, по состоянию на июнь средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Одессе составляет 11 тысяч гривен. Это на 29% больше, чем было полгода назад, что делает Одессу лидером по темпам подорожания арендуемого жилья в стране.

Для сравнения, на втором месте по темпам роста цен на аренду однокомнатных квартир оказался Днепр, где стоимость выросла на 10% за последние шесть месяцев. В Ровно и Киеве цены на аренду такого жилья выросли несколько медленнее — на 9% за тот же период.

Менее динамичный рост стоимости аренды наблюдается в Хмельницком и Львове, где цены поднялись всего на 3%. Самый медленный прирост цен зафиксирован в Ужгороде — всего 1% за последние полгода. Информация по изменению цен в других городах Украины пока не обновлена.

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