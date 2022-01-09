Жесткое ДТП в Одессе: на площади Толбухина «Ниссан» протаранил такси (фото)

Вечером субботы, 8 января 2022 года, в Одессе произошло ДТП на площади Толбухина. Об этом сообщили в патрульной полиции Одесской области.

По предварительной информации, около 21:00 часов на регулируемом перекрестке автомобиль Nissan врезался в машину такси «Болт» – автомобиль Hyundai двигался со стороны 1-й станции Люстдорфской дороги.

Между тем, как пишет издание Odessa.online, водитель такси утверждает, что за рулем «Ниссана» был подросток, а в машине находилась его мать.

По словам водителя такси, он пропустил на светофоре две машины, которые заканчивали маневр, а когда он начал движение, его догнал Nissan, который двигался со стороны улицы Краснова.

После столкновения обе машины вынесло на газон. У водителя такси травмирована рука, а у пассажирки – нога.

Причины аварии установит следствие.

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