Жесткое ДТП в Одессе: на площади Толбухина «Ниссан» протаранил такси (фото)

Вечером субботы, 8 января 2022 года, в Одессе произошло ДТП на площади Толбухина. Об этом сообщили в патрульной полиции Одесской области.
По предварительной информации, около 21:00 часов на регулируемом перекрестке автомобиль Nissan врезался в машину такси «Болт» – автомобиль Hyundai двигался со стороны 1-й станции Люстдорфской дороги.
Между тем, как пишет издание Odessa.online, водитель такси утверждает, что за рулем «Ниссана» был подросток, а в машине находилась его мать.
По словам водителя такси, он пропустил на светофоре две машины, которые заканчивали маневр, а когда он начал движение, его догнал Nissan, который двигался со стороны улицы Краснова.
После столкновения обе машины вынесло на газон. У водителя такси травмирована рука, а у пассажирки – нога.
Причины аварии установит следствие.
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