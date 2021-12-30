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На трассе Киев-Одесса фура улетела в кювет и перевернулась

На трассе Киев-Одесса фура улетела в кювет и перевернулась

Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 30 декабря 2021 года. Водитель автопоезда не справился с управлением, фура, которой он управлял съехала с дороги и перевернулась.

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Об этом сообщили очевидцы случившегося, выложив видео с лежащим на боку автопоездом в соцсети.

На месте уже был экипаж патрульной полиции. Пострадал ли кто-то в результате аварии, пока неизвестно.

Вероятной причиной аварии стал гололед. Несмотря на то, что часть трассы расчищена, проезжая часть все равно скользкая.

Напомним, что ранее в Службе автомобильных дорог Одесской области сообщали, что расчистка дорог международного значения и их посыпка проводятся круглосуточно. Для этого задействованы 85 единиц спецтехники.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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