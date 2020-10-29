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Режим чрезвычайной ситуации в Украине продлили: что это значит?

Режим чрезвычайной ситуации в Украине продлили: что это значит?

Кабинет министров продлил режим чрезвычайной ситуации в Украине до конца 2020 года. Этот режим установили еще в марте из-за эпидемии COVID-19.

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства 28 октября.

Решение объясняется тем, что “в связи с существенным ухудшением эпидемической ситуации, связанной с распространением в Украине COVID-19, постановлением Кабинет министров Украины 13 октября 2020 года срок действия карантина был продлен до 31 декабря 2020 года”.

Режим чрезвычайной ситуации касается лишь единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины. Для остальных действует карантин, также до конца года.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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