Орден «За мужність» III степени вручили семье погибшего защитника Украины

Награду получили жена павшего воина Наталья Стойкова и сын Иван.

Жизнь защитника Николая Стойкова оборвалась 18 апреля 2023 года в результате острой кровопотери от многочисленных ранений, в районе населенного пункта Соловьево Покровского района Донецкой области.

Родился герой в селе Холмское Арцизской громады Болградского района 27 июля 1970 года. Окончив учебу, переехал в село Николаевка Белгород-Днестровского района. С 2006 по 2010 годы был председателем Николаевского сельского совета, избирался депутатом Белгород-Днестровского районного совета, депутатом Одесского областного совета.

С начала полномасштабного вторжения добровольно пополнил ряды Вооруженных сил Украины и вместе с побратимами защищал родную землю. Проходил службу Николай Стойков в должности командира пулеметного отделения пулеметного взвода роты огневой поддержки. У него остались жена Наталья, сын Иван и дочь Мария.

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