Орден «За мужність» III степени вручили семье погибшего защитника Украины

Председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер вручил государственную награду семье погибшего защитника Украины Николая Стойкова, который Указом президента Украины был награжден орденом «За мужество» III степени (посмертно) за личное мужество и самоотверженность, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное выполнение воинского долга.
Награду получили жена павшего воина Наталья Стойкова и сын Иван.
Жизнь защитника Николая Стойкова оборвалась 18 апреля 2023 года в результате острой кровопотери от многочисленных ранений, в районе населенного пункта Соловьево Покровского района Донецкой области.
Родился герой в селе Холмское Арцизской громады Болградского района 27 июля 1970 года. Окончив учебу, переехал в село Николаевка Белгород-Днестровского района. С 2006 по 2010 годы был председателем Николаевского сельского совета, избирался депутатом Белгород-Днестровского районного совета, депутатом Одесского областного совета.
С начала полномасштабного вторжения добровольно пополнил ряды Вооруженных сил Украины и вместе с побратимами защищал родную землю. Проходил службу Николай Стойков в должности командира пулеметного отделения пулеметного взвода роты огневой поддержки. У него остались жена Наталья, сын Иван и дочь Мария.
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