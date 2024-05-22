Чи чекає на одеситів блекаут увечері 22 травня?

Сьогодні, у середу, 22 травня 2024 року, в Одесі та Одеській області будуть відключення світла, але лише у вечірній час. Протягом дня відключень не буде.
За інформацією НЕК «Укренерго», сьогодні погодинні графіки відключень діятимуть для промислових та побутових споживачів по всій території України у період з 19:00 до 00:00 години.
Енергопостачання об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.
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Як пояснили в компанії ДТЕК «Одеські електромережі», лімітів, виділених «Укренерго» для Одеської області, вистачить на те, щоб забезпечити електроенергією в середньому 87% потреб області, і тому в зазначений період діятимуть графіки стабілізаційних відключень.
У ДТЕК також нагадують, що відключення світла – це вимушений крок, щоб врятувати енергосистему країни, яка сильно постраждала внаслідок ворожих обстрілів наприкінці березня цього роду. Ворог зруйнував 80% теплової генерації і в енергосистемі спостерігається дефіцит.
Уникнути відключень вдень вдається завдяки сонячній погоді, що створює сприятливі умови для роботи сонячних електростанцій.
Графіки відключень можна дізнатися на сайті ДТЕК у розділі «Відсутня електроенергія», а також у чат-боті компанії Viber або Telegram.
Як повідомлялося раніше, з 1 червня 2024 року запроваджуються нові тарифи на світ для бізнесу, щоб збільшити обсяг імпорту у нічний час.