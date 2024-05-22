Новости Одессы и Одесской области

Плановые отключения света в Одессе: часть улиц будут обесточены почти до полуночи

Плановые отключения света в Одессе: часть улиц будут обесточены почти до полуночи

В среду, 22 мая 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» запланировал ремонтные работы, в связи с чем некоторые одесситы остались без света. Энергетики сообщают адреса и продолжительность отключений.

Южный РЭС

Работы до 17:00:

  • Абрикосовая,
  • Василия Симоненко, 2а,
  • Вторая, 20,
  • Дубовый Гай,
  • Лигинская (Макаренко),
  • Бориса Эдуардса (Писарева),
  • Равенства 88, 91, 98, 100, 102, 104, 195,
  • Айвазовского (Тимирязева), 34,
  • Фонтанская дорога, 106/корп. 37, 106/40,
  • пер. 1-й Равенства, 90, 92,
  • пер. Абрикосовый, 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29,
  • переулок Янтарный.

Центральный РЭС

Работы до 19:00:

  • Базарная, 92, 100,
  • Василия Жуковского, 27, 29, 30-36, 39.

Работы до 23:00:

  • Большая Арнаутская,
  • Еврейская 50 -58,
  • Европейская (Екатерининская), 81- 89,
  • Ковальская,
  • Малая Арнаутская,
  • Нежинская, 64, 65, 66, 72,
  • Новосельского,
  • Пантелеймоновская, 76,
  • Преображенская,
  • Ришельевская, 64, 66, 68,
  • Староризничная, 16/18, 20,
  • Тираспольская, 4, 1, 3, 6, 12,
  • Троицкая, 45-58,
  • Успенская, 60-72, 89-105,
  • Фонтанская дорога, 53-57а,
  • пер. Нечипоренко, 4, 5, 7, 9, 11, 13,
  • пер. Ониловой 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15а, 17
  • переулок Покровский 3,5,
  • переулок Клубничный, 25, 25а, 27, 29,
  • переулок Успенский,
  • просп. Украинских Героев (Александровский), 3-41,
  • сквер Старобазарный, 3, 7.

 

 

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