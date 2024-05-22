Плановые отключения света в Одессе: часть улиц будут обесточены почти до полуночи

В среду, 22 мая 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» запланировал ремонтные работы, в связи с чем некоторые одесситы остались без света. Энергетики сообщают адреса и продолжительность отключений.
Южный РЭС
Работы до 17:00:
- Абрикосовая,
- Василия Симоненко, 2а,
- Вторая, 20,
- Дубовый Гай,
- Лигинская (Макаренко),
- Бориса Эдуардса (Писарева),
- Равенства 88, 91, 98, 100, 102, 104, 195,
- Айвазовского (Тимирязева), 34,
- Фонтанская дорога, 106/корп. 37, 106/40,
- пер. 1-й Равенства, 90, 92,
- пер. Абрикосовый, 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29,
- переулок Янтарный.
Центральный РЭС
Работы до 19:00:
- Базарная, 92, 100,
- Василия Жуковского, 27, 29, 30-36, 39.
Работы до 23:00:
- Большая Арнаутская,
- Еврейская 50 -58,
- Европейская (Екатерининская), 81- 89,
- Ковальская,
- Малая Арнаутская,
- Нежинская, 64, 65, 66, 72,
- Новосельского,
- Пантелеймоновская, 76,
- Преображенская,
- Ришельевская, 64, 66, 68,
- Староризничная, 16/18, 20,
- Тираспольская, 4, 1, 3, 6, 12,
- Троицкая, 45-58,
- Успенская, 60-72, 89-105,
- Фонтанская дорога, 53-57а,
- пер. Нечипоренко, 4, 5, 7, 9, 11, 13,
- пер. Ониловой 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15а, 17
- переулок Покровский 3,5,
- переулок Клубничный, 25, 25а, 27, 29,
- переулок Успенский,
- просп. Украинских Героев (Александровский), 3-41,
- сквер Старобазарный, 3, 7.