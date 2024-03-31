Новости Одессы и Одесской области

Одесский электротранспорт 31 марта ходить не будет

Одесский электротранспорт 31 марта ходить не будет

В связи с напряженной ситуацией с электроснабжением Одессы после дроновой атаки в ночь на 31 марта 2024 года, городской электротранспорт временно приостанавливает работу.

Об этом сообщает КП «Одесгорэлектротранс».

«В связи с ограничением подачи электроэнергии электротранспорт прекращает работу. Весь подвижной состав входит в депо»,

– говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на воскресенье, 31 марта 2024, враг снова атаковал Украину ракетами и дронами-камикадзе.

Также сообщалось в результате ночной атаки «шахедами» часть Одессы и Одесского района осталась без света.

В компании «ДТЭК Одесские электросети» ситуацию пока не комментируют, но по информации НЭК «Укрэнерго», этой ночью россияне снова нанесли удар по энергетическим объектам. Их целью были высоковольтные подстанции «Укрэнерго» на юге Украины.

Сообщается, что из-за повреждения оборудования энергетики были вынуждены применить в Одессе и близлежащих районах аварийные отключения. И при возрастании потребления их объем может увеличиваться.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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