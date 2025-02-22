Прогноз погоды в Одессе на 23 февраля
По Одессе завтра переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северный, 7-12 м/с.
Температура ночью 7-9°С мороза, днем 0-2°С мороза.
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Прогноз погоды в Одесской области на 23 февраля
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северный, 7-12 м/с.
Температура ночью 7-12°С мороза, местами до 15°С мороза, днем от 4°С мороза до 1°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
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Фото Марии Котовой