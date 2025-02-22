Февраль в Одессе, зимнее небо

Прогноз погоды в Одессе на 23 февраля

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По Одессе завтра переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северный, 7-12 м/с.

Температура ночью 7-9°С мороза, днем 0-2°С мороза.

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Прогноз погоды в Одесской области на 23 февраля

По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северный, 7-12 м/с.

Температура ночью 7-12°С мороза, местами до 15°С мороза, днем от 4°С мороза до 1°С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

Выбор редакции: Полвека переписки: невероятная история дружбы между Рени и Бухарестом.

Фото Марии Котовой

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