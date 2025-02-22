Прогноз погоди в Одесі на 23 лютого
По Одесі завтра мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північний, 7-12 м/с.
Температура вночі 7-9°С морозу, вдень 0-2°С морозу.
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Прогноз погоди в Одеській області на 23 лютого
По Одеській області завтра очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північний, 7-12 м/с.
Температура вночі 7-12°С морозу, місцями до 15°С морозу, вдень від 4°С морозу до 1°С тепла.
На автодорогах області видимість добра.
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Фото Марії Котової