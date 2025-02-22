Февраль в Одессе, зимнее небо

Прогноз погоди в Одесі на 23 лютого

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По Одесі завтра мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північний, 7-12 м/с.

Температура вночі 7-9°С морозу, вдень 0-2°С морозу.

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Прогноз погоди в Одеській області на 23 лютого

По Одеській області завтра очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північний, 7-12 м/с.

Температура вночі 7-12°С морозу, місцями до 15°С морозу, вдень від 4°С морозу до 1°С тепла.

На автодорогах області видимість добра.

Вибір редакції: Півсторіччя листування: неймовірна історія дружби між Рені та Бухарестом.

Фото Марії Котової

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