Таковы данные Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.
Магнитные бури – это энергетические выбросы, которые образуются в результате различных взрывов и всплесков на Солнце и в свою очередь вызывают повышение геомагнитной активности на Земле.
Для различения магнитных бурь используется индекс уровня мощности, известный как К-индексы, для различения магнитных бурь. Колебания в диапазоне от К-индекса 1 до К-индекса 4 считаются незначительными и часто остаются незамеченными для жителей Земли.
Любые магнитные бури, превышающие К-индекс 5, классифицируются как бури красного уровня, которые больше всего могут повлиять на жизнь человека и привести к снижению общего самочувствия. Кроме того, во время магнитных бурь высокого уровня, такие источники связи, как башни сотовой связи, спутники, радиочастоты и GPRS, могут испытывать сбои в работе.
Во время магнитных бурь, которые достигают К-индекса 7 или 8, можно наблюдать полярные сияния.
Читайте также: Климат меняется: на юге Одесской области одновременно цветут розы и подснежники
Как помочь организму во время магнитных бурь
Медики советуют метеочувствительным людям соблюдать режим дня и питания:
- полноценно высыпаться, есть здоровую и полезную пищу,
- исключить острое, соленое, жирное, алкоголь, снизить количество кофе,
- пить травяные чаи и много воды,
- гулять на свежем воздухе,
- небольшие физические нагрузки помогут улучшить состояние и придадут бодрости,
- избегать конфликтов, стрессовых ситуаций,
- людям с хроническими заболеваниями рекомендуется больше отдыхать, держать под руками необходимые лекарства.