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Таковы данные  Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Магнитные бури – это энергетические выбросы, которые образуются в результате различных взрывов и всплесков на Солнце и в свою очередь вызывают повышение геомагнитной активности на Земле.

Для различения магнитных бурь используется индекс уровня мощности, известный как К-индексы, для различения магнитных бурь. Колебания в диапазоне от К-индекса 1 до К-индекса 4 считаются незначительными и часто остаются незамеченными для жителей Земли. 

Любые магнитные бури, превышающие К-индекс 5, классифицируются как бури красного уровня, которые больше всего могут повлиять на жизнь человека и привести к снижению общего самочувствия. Кроме того, во время магнитных бурь высокого уровня, такие источники связи, как башни сотовой связи, спутники, радиочастоты и GPRS, могут испытывать сбои в работе. 

Во время магнитных бурь, которые достигают К-индекса 7 или 8, можно наблюдать полярные сияния.

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Как помочь организму во время магнитных бурь

Медики советуют метеочувствительным людям соблюдать режим дня и питания:

  • полноценно высыпаться, есть здоровую и полезную пищу,
  • исключить острое, соленое, жирное, алкоголь, снизить количество кофе,
  • пить травяные чаи и много воды,
  • гулять на свежем воздухе,
  • небольшие физические нагрузки помогут улучшить состояние и придадут бодрости,
  • избегать конфликтов, стрессовых ситуаций,
  • людям с хроническими заболеваниями рекомендуется больше отдыхать, держать под руками необходимые лекарства. 

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