Таковы данные Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Магнитные бури – это энергетические выбросы, которые образуются в результате различных взрывов и всплесков на Солнце и в свою очередь вызывают повышение геомагнитной активности на Земле.

Для различения магнитных бурь используется индекс уровня мощности, известный как К-индексы, для различения магнитных бурь. Колебания в диапазоне от К-индекса 1 до К-индекса 4 считаются незначительными и часто остаются незамеченными для жителей Земли.

Любые магнитные бури, превышающие К-индекс 5, классифицируются как бури красного уровня, которые больше всего могут повлиять на жизнь человека и привести к снижению общего самочувствия. Кроме того, во время магнитных бурь высокого уровня, такие источники связи, как башни сотовой связи, спутники, радиочастоты и GPRS, могут испытывать сбои в работе.

Во время магнитных бурь, которые достигают К-индекса 7 или 8, можно наблюдать полярные сияния.

Как помочь организму во время магнитных бурь

Медики советуют метеочувствительным людям соблюдать режим дня и питания: