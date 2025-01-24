Такими є дані Центру прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

Магнітні бурі – це енергетичні викиди, які утворюються внаслідок різних вибухів і сплесків на Сонці та своєю чергою спричиняють підвищення геомагнітної активності на Землі.

Для розрізнення магнітних бур використовується індекс рівня потужності, відомий як К-індекси, для розрізнення магнітних бур. Коливання в діапазоні від К-індексу 1 до К-індексу 4 вважаються незначними і часто залишаються непоміченими для жителів Землі.

Будь-які магнітні бурі, що перевищують К-індекс 5, класифікуються як бурі червоного рівня, які найбільше можуть вплинути на життя людини і призвести до зниження загального самопочуття. Крім того, під час магнітних бур високого рівня, такі джерела зв’язку, як вежі стільникового зв’язку, супутники, радіочастоти і GPRS, можуть зазнавати збоїв у роботі.

Під час магнітних бур, які досягають К-індексу 7 або 8, можна спостерігати полярні сяйва.

Як допомогти організму під час магнітних бур

Медики радять метеочутливим людям дотримуватися режиму дня і харчування: