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Новости Одессы и Одесской области

Ждали два года: строительство эстакады на одесском Фонтане вышло на финишную прямую

Ждали два года: строительство эстакады на одесском Фонтане вышло на финишную прямую

Завершить строительные работы планируют в течение нескольких месяцев. Осталось лишь выполнить работы по покрытию эстакады дополнительным слоем. Трасса здоровья наконец-то будет соединена от 8-й до 10-й станции Большого Фонтана. Одесситы ждали этого два года.

Вело-пешеходная эстакада, которая должна соединить Трассу здоровья с 8-й по 10-ю станцию Большого Фонтана, уже почти построена. По информации издания «Пассажирский транспорт», заместитель начальника Управления дорожного хозяйства Андрей Сандул уверяет, что 99% необходимых работ уже завершено.

Остается лишь выполнить небольшой объем по покрытию дополнительным слоем. Точную дату завершения работ он не назвал, так как все зависит от погоды. Но сказал, что дорога будет введена в эксплуатацию через два-три месяца.

Напомним, что городу вело-пешеходная эстакада обошлась в 46,5 миллионов гривен. Хотя изначально стоимость работ оценили в 31,14 млн. грн. Но позже ООО «Ростдострой» понадобились дополнительные расходы на сумму более чем 15 млн.

Ранее мы уже писали об истории «отсрочек» и обещаний данного подрядчика. Также на этом объекте произошли оползни, а затем его вообще повернули ближе к морю из-за ошибок в проектировании. А к концу прошлого года строительство наконец-то сдвинулось с мертвой точки.

Фото: img3.newsmir.info

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Артем Виноградов
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