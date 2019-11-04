Одесская велопешеходная эстакада: строительство сдвинулось с мертвой точки

Оползневые процессы и ошибки в проектировке на проблемном участке долгое время препятствовали соединению эстакады с Трассой здоровья. За последние несколько месяцев участок все же соединили с трассой, а саму конструкцию укрепили.

Корреспондент “Одесской жизни” побывал на участке строящейся вело-пешеходной эстакады на 10-й станции Большого Фонтана. Этот участок был самым проблемным, так как там ещё в начале марта этого года начал ползти склон, и углы опор «повисли в воздухе».

Эту территорию тогда сразу же оградили, склон вскоре срезали и начали проводить работы по укреплению склона, что снова сдвинуло дату сдачи объекта. В это же время у рабочих была и другая проблема – по проекту, рядом должны возводить ещё два здания, из-за чего пришлось развернуть эстакаду ближе в сторону моря.

Впрочем, как мы уже сообщали, перенос даты сдачи объекта был уже несколько раз за 5 лет проектировки и строительства этого сооружения.

После всех корректировок в проекте, уже можно увидеть выстроенный последний участок эстакады, который соединен с Трассой здоровья.

Он укреплен дополнительной стеной, которая, по идее, должна препятствовать сдвигу грунта.

На данный момент, там все ещё продолжаются работы, как и на всех остальных участках эстакады 10-й ст. Б. Фонтана.

Так как пляжный сезон закончился, рабочие, по всей видимости, решили складировать строительный мусор рядом с местом своей работы – вблизи пляжа. Территория рядом с конструкцией напоминает некое подобие свалки.

Можно добавить, что обустраивают и лестницы, ведущие к пляжу. Они сейчас перекрыты железными листами и прочим хламом.

Взамен предлагают спуститься по скользким ступеням в метрах тридцати от основного спуска.

Участок эстакады ближе к 9-й ст. Б. Фонтана тоже пострадал от оползневых процессов: там произошел обвал склона, и плиты начали съезжать вниз, но их подцепили проволоками. На данный момент процесс сдвига грунта, очевидно, замедлился. А место обвала укреплено.

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