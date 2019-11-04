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Новости Одессы и Одесской области

Одесская велопешеходная эстакада: строительство сдвинулось с мертвой точки

Одесская велопешеходная эстакада: строительство сдвинулось с мертвой точки

Оползневые процессы и ошибки в проектировке на проблемном участке долгое время препятствовали соединению эстакады с Трассой здоровья. За последние несколько месяцев участок все же соединили с трассой, а саму конструкцию укрепили.

Корреспондент “Одесской жизни” побывал на участке строящейся вело-пешеходной эстакады на 10-й станции Большого Фонтана. Этот участок был самым проблемным, так как там ещё в начале марта этого года начал ползти склон, и углы опор «повисли в воздухе».

Эту территорию тогда сразу же оградили, склон вскоре срезали и начали проводить работы по укреплению склона, что снова сдвинуло дату сдачи объекта. В это же время у рабочих была и другая проблема – по проекту, рядом должны возводить ещё два здания, из-за чего пришлось развернуть эстакаду ближе в сторону моря.

Впрочем, как мы уже сообщали, перенос даты сдачи объекта был уже несколько раз за 5 лет проектировки и строительства этого сооружения.

После всех корректировок в проекте, уже можно увидеть выстроенный последний участок эстакады, который соединен с Трассой здоровья.

Пока что так выглядит последний кусок эстакады

Он укреплен дополнительной стеной, которая, по идее, должна препятствовать сдвигу грунта.

Защитная стена на последнем участке эстакады

На данный момент, там все ещё продолжаются работы, как и на всех остальных участках эстакады 10-й ст. Б. Фонтана.

Эстакада наконец-то “спустилась” вниз

Так как пляжный сезон закончился, рабочие, по всей видимости, решили складировать строительный мусор рядом с местом своей работы – вблизи пляжа. Территория рядом с конструкцией напоминает некое подобие свалки.

Можно добавить, что обустраивают и лестницы, ведущие к пляжу. Они сейчас перекрыты железными листами и прочим хламом.

Взамен предлагают спуститься по скользким ступеням в метрах тридцати от основного спуска.

 

На основном спуске к пляжу появится новая плитка

Участок эстакады ближе к 9-й ст. Б. Фонтана тоже пострадал от оползневых процессов: там произошел обвал склона, и плиты начали съезжать вниз, но их подцепили проволоками. На данный момент процесс сдвига грунта, очевидно, замедлился. А место обвала укреплено.

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Артем Виноградов
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