Долгострой вдоль моря: когда завершится реконструкция Трассы здоровья в Одессе?

В народе говорят: «Обещанного три года ждут». К сожалению, эта ироничная мудрость не теряет актуальности. Особенно часто это становится «нормой» для проектов развития и реконструкции городской инфраструктуры.

Вспомнить хотя бы реконструкцию Преображенской и Тираспольской площади, работы на Пастера.

К числу «долгостроев» можно смело относить проект реконструкции одного из самых любимых мест для прогулок одесситов — Трассу здоровья. Изменения планировалась на двух основных участках — от Ланжерона до Аркадии и в районе 10-й станции Большого Фонтана, где решили возводить велопешеходную эстакаду. Эти планы разрабатывались и утверждались Градостроительным советом. Другие участки Трассы под проект пока не попадали.

Но не в пример растущим как грибы на приморских склонах коммерческим многоэтажкам, такой динамики на Трассе здоровья не наблюдается. С начала реконструкции прошло уже 5 лет, но продвижений не так много. А строительство велопешеходной эстакады сегодня и вовсе застопорилось, и по негромким заявлениям ответственных чиновников, откладывается на неопределенный период.

«Одесская жизнь» проанализировала, когда и что обещали сделать на обозначенных в реконструкции участках Трассы здоровья, и насколько далеко слова ушли от реальных действий.

Планы-ураганы. Год 2014-й

В ноябре 2014 года одесситам впервые представили проект реконструкции Трассы здоровья.

Градостроительный совет утвердил тогда План благоустройства склонов от Ланжерона до Аркадии.

Почти 6-километровый участок вдоль моря должны были расширить, обустроить выделенные беговые и велосипедные дорожки, установить 9 общественных туалетов, 4 смотровые площадки, 72 скамейки и 314 фонарей.

Обещание: Трассу здоровья планируется благоустроить к курортному сезону 2015 года.

Лиха беда начало. Год 2015-й

Рьяно начавшееся благоустройство Трассы здоровья вызвало серьезное беспокойство у одесской общественности. В связи с этим мэрия провела общественные слушания. Тем не менее, работы продолжились.

На одесские склоны вышла тяжелая техника — экскаваторы и ЗИЛы. Они начали прокладывать 1800 метров канализации и водопровода на отрезке от Ланжерона до Аркадии. Параллельно рабочие демонтировали старые общественные туалеты с выгребными ямами и устанавливали новые общественные уборные.

Обещание: установить фонари и туалеты к началу пляжного сезона 2016 года.

Новый поворот. Год 2016-й

После того, как участок от Ланжерона до Аркадии был преображен, остро встал вопрос о продлении Трассы здоровья в районе 10-й станции Большого Фонтана, чтобы соединить участки Трассы, которые находятся в Приморском и Киевском районах.

В 2016 году специалисты разработали проект, предусматривающий возможность продления Трассы здоровья до 16-й станции Большого Фонтана. Одним из ключевых моментов стало строительство велопешеходной эстакады на 10-й станции Большого Фонтана.

Обещание: начать работы в 2017 году. А также открыть свободный проход проход через Аркадию на Большой Фонтан в районе жилого комплекса «Морская симфония».

На паузе. Год 2017-й, 2018-й

Стартовали подготовительные работы по строительству велопешеходной эстакады на «Трассе здоровья», на участке от 8-й до 10-й станции Большого Фонтана.

Согласно утвержденному проекту, длина эстакады составит около 200 метров, ширина – 5 метров, 3 из которых предназначены для пешеходов и 2 – для велосипедистов.

Работы не спеша начали на северном участке в районе гостиницы «Маристелла». Там обустраивалась временная дорога для подвоза строительных механизмов, техники и материалов. За месяц бетонными плитами вымостили около 100 м бывшей тропинки на средней террасе склона.

Обещание: завершить работы в полном объёме в 2018 году.

Воссоединение Трассы здоровья. Год 2018-й

В апреле 2018 года проход к участку Трассы здоровья между 8-й и 10-й станциями Большого Фонтана наконец открыли. Он был закрыт много лет из-за строительства жилкомплекса «Морская симфония» в Аркадии.

Активная фаза. Год 2018-й

Апрель 2018 г. Старт строительства велопешеходной эстакады.



Май 2018 г. Начало работ по возведению опорной стены и устройству фундаментов опор эстакады.

Июль 2018 г. Начался монтаж 12-ти железобетонных балок эстакады, каждая длиной 24 метра.

Август 2018 г. Обустройство монолитного железобетонного покрытия, которое является основанием Трассы здоровья на этом участке.



Сентябрь 2018 г. Строители приступили к обустройству велопешеходной дороги по средней террасе прибрежных склонов, которая должна соединить эстакаду с Аркадией. Длина будущей дороги – более 1 км, ширина – от 3,5 до 4,5 м, исходя из рельефа склона и наличия зеленых насаждений.



Октябрь 2018 г. Ведутся работы по соединению эстакады со склоном. Однако в районе «Морской симфонии», позади которой должна пройти Трасса, работы уткнулись в холм, который необходимо либо обогнуть, либо срезать.



Обещание: завершить работы в ноябре 2018 года.

«Перепланировка». Год 2019-й

Строительство велопешеходной эстакады и нового участка Трассы здоровья затянулось из-за планируемых новых строек. В этом районе хотят возвести еще два коммерческих объекта.

Это многоуровневый паркинга с общественной уборной, трансформаторной и распределительной подстанцией, теннисными кортами, который планирует построить «Медицинский реабилитационный центр Инто-Сана». И четырехэтажное «административное здание» для компании «Профи Тек».



Обещание: завершить работы весной-летом 2019 года.

Ползущий склон. Год 2019-й

В районе строительства эстакады в марте 2019-го возникли новые проблемы. На том месте, где срезали часть склона, появились признаки развивающегося оползня. В авральном режиме подрядчик начал укреплять склон, что затянуло сооружение эстакады.



Обещание: сдача объекта — декабрь 2019 года.

Откат назад. Год 2019-й

Уже в августе этого года стало очевидно, что склон над будущим трехэтажным паркингом «Маристеллы» продолжает осыпаться. Поэтому строителям пришлось разобрать порядка 30 метров построенных эстакады и дороги.



Обещание: сдача объекта — дата неизвестна.