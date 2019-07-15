Развернули к морю и открыли проход: как сейчас выглядит строящаяся эстакада на Трассе здоровья

На Большом Фонтане для отдыхающих открыли проход в районе строящейся эстакады. Кроме того, там же, на последнем участке вело-пешеходной дороги появился новый выстроенный участок.

Наш корреспондент побывал на месте строительства вело-пешеходной эстакады на 10-й станции Большого Фонтана. Там на последнем участке начали обустраивать дорогу и даже открыли проход для отдыхающих, воссоединив Фонтан с Аркадией. Видимо, выполняющая работы фирма посчитала, что ходить рядом с эстакадой уже вполне безопасно.

В то же время этот отрезок пути еще недавно считали самым проблемным. Так, три месяца назад там буквально «повисли в воздухе» опоры. В итоге пришлось укреплять склоны. Также, по информации некоторых СМИ, эстакаду, учитывая особенности расположения зданий, пришлось немного «развернуть» в сторону моря.

Сейчас новая выстроенная поверхность засыпана щебнем, а по бокам установлены деревянные конструкции. Для чего – выяснить не удалось, так как подойти поближе оказалось невозможно. Скорее всего, это форма для будущего забора.

Отметим также, что недавно в районе 9-й ст. Б. Фонтана под эстакадой случился оползень, из-за чего некоторые плиты начали съезжать вниз на строящийся паркинг. Их подвязали проволокой. На дорожку рядом с местом обвала завезли песок с цементом. Наш корреспондент обещает проследить за тем, как сложится дальнейшая судьба обваливающихся плит вело-пешеходной эстакады.