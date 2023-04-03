Ждал захвата Одессы: путиным: любитель россии «выступал» возле поликлиники

Одесские полицейские разоблачили очередного коллаборанта – им оказался житель поселка Саврань, сообщает пресс-служба управления полиции в Одесской области.
Как установили в полиции, возле поликлиники в Приморском районе Одессы 33-летний мужчина осуществлял публичные призывы к поддержке действий государства-агрессора. Он рассказывал посетителям медучреждения и прохожим, что ожидает, когда россия во главе с путиным наконец-то захватит непосредственно Одессу и Украину в целом.
Выяснилось, что ранее любитель «русского мира» уже попадал в поле зрения правоохранителей: несколько лет назад его судили за нарушение общественного порядка. Кроме того, на рассмотрении в суде в отношении него находятся обвинительные акты за совершение преступлений против собственности граждан. А сейчас ему сообщили о подозрении в коллаборационизме.
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