Ждал захвата Одессы: путиным: любитель россии «выступал» возле поликлиники

Как установили в полиции, возле поликлиники в Приморском районе Одессы 33-летний мужчина осуществлял публичные призывы к поддержке действий государства-агрессора. Он рассказывал посетителям медучреждения и прохожим, что ожидает, когда россия во главе с путиным наконец-то захватит непосредственно Одессу и Украину в целом.

Выяснилось, что ранее любитель «русского мира» уже попадал в поле зрения правоохранителей: несколько лет назад его судили за нарушение общественного порядка. Кроме того, на рассмотрении в суде в отношении него находятся обвинительные акты за совершение преступлений против собственности граждан. А сейчас ему сообщили о подозрении в коллаборационизме.

Еще новости Одессы: