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Ждал захвата Одессы: путиным: любитель россии «выступал» возле поликлиники

Ждал захвата Одессы: путиным: любитель россии «выступал» возле поликлиники

Одесские полицейские разоблачили очередного коллаборанта – им оказался житель поселка Саврань, сообщает пресс-служба управления полиции в Одесской области.

Как установили в полиции, возле поликлиники в Приморском районе Одессы 33-летний мужчина осуществлял публичные призывы к поддержке действий государства-агрессора. Он рассказывал посетителям медучреждения и прохожим, что ожидает, когда россия во главе с путиным наконец-то захватит непосредственно Одессу и Украину в целом.

Выяснилось, что ранее любитель «русского мира» уже попадал в поле зрения правоохранителей: несколько лет назад его судили за нарушение общественного порядка. Кроме того, на рассмотрении в суде в отношении него находятся обвинительные акты за совершение преступлений против собственности граждан. А сейчас ему сообщили о подозрении в коллаборационизме.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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