Называл войну «жестоким возмездием»: в Одессе будут судить сторонника кремля

В Одессе правоохранители разоблачили и отправили на скамью подсудимых сторонника атраны-агрессора и кремлевской политики. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Так, 49-летний одессит возвеличивал агрессивные действия российских захватчиков и называл их «жестоким возмездием европейскому сообществу», которое якобы должны «запомнить на всю жизнь». Соответствующий контент мужчина распространял на своей личной странице в запрещенной в Украине соцсети «Одноклассники».

Полицейские провели дома у правонарушителя санкционированный обыск, в ходе которого изъяли мобильный телефон, с которого поклонник россии осуществлял противоправную деятельность.

Мужчине сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности, что предусмотрено ч. 1 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о публичных призывах гражданином Украины к поддержке решений и действий государства-агрессора, вооруженных формирований и оккупационной администрации государства-агрессора. Дело ушло в суд.

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Фото пресс-службы ГУНП в Одесской области