саженцы

Прогноз погоды в Одессе на 13 июня

Переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 14-16°C, днем 23-25°C.

Температура морской воды 19-20°C.

Прогноз погоды в Одесской области на 13 июня

Переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 11-16°C, днем 20-25°C.

На автодорогах области видимость хорошая.

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