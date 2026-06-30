Ключевые моменты:

В Одессе: без осадков, днем до +32 °C.

В области: местами кратковременный дождь и гроза, жара до +35 °C.

Море: температура воды +21…+22 °C.

Объявлен наивысший (V) класс пожарной опасности.

Погода в Одессе на 1 июля

Днём воздух прогреется до +30…+32°C, ночью не опустится ниже +23°C.

Ветер будет северо-восточный, лёгкий — 5-10 м/с, так что спасаться прохладой на море придётся самим.

Температура воды в Чёрном море порадует — +21…+22°C, можно смело освежиться.

Одесская область: жарко, местами гроза

За городом тоже будет жарко: днём +30…+35°C. Облачно с прояснениями, а вот местами возможен короткий дождь и гроза.

Ветер такой же северо-восточный, 5-10 м/с.

На дорогах видимость хорошая, так что пробок из-за погоды ждать не стоит.

Важно: До 2 июля в регионе сохраняется чрезвычайная V класса пожарная опасность. Будьте осторожны с огнём на природе и соблюдайте меры безопасности.

Как спастись от перегрева: инструкция от Минздрава

Тайм-аут для солнца: С 11:00 до 16:00 на улице настоящая жаровня. Старайся в это время прятаться в тени и не лезть под прямые лучи.

Правильный лук: Выбирай свободную одежду светлых оттенков из натуральных тканей (лен, хлопок — наше всё). И не забудь про кепку/панамку и солнцезащитные очки.

Вода — твой лучший друг: Пей обычную воду регулярно, понемногу и часто. Не жди, пока во рту пересохнет.

Стоп-лист для напитков: Алкоголь, сладкую газировку и литры кофе лучше поставить на паузу — они только сильнее высушивают организм.

Оазис в комнате: Включай кондиционер или вентилятор. А устраивать проветривание лучше всего рано утром или уже вечером, когда спадает жара.

Крем с SPF — это база: Наноси санскрин с защитой SPF 30+. Если у тебя чувствительная кожа или с тобой дети — бери максимум (SPF 50).

Легкое меню: Переходи на овощи, фрукты и легкие блюда. Жирный шашлык и тяжелая еда сейчас точно лишние.

Спорт подождет: Спортивные подвиги и тяжелую работу переноси на прохладное утро или вечер.

Закрытое авто — ловушка! Никогда, вообще ни при каких условиях не оставляй в закрытой машине детей, пожилых людей или домашних питомцев. Даже «на одну минутку», пока бежишь в магазин. Машина на солнце нагревается моментально.

Важно: Если вовремя заметить первые звоночки теплового или солнечного удара и знать, как помочь, можно уберечься от серьезных проблем и даже спасти чью-то жизнь.

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