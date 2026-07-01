Ключевые моменты:
- На 2 июля в Одесской области объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.
- В Одессе осадков не ожидается, днем воздух прогреется до +29+31°С.
- По области температура днем составит +29+34°С, на юге возможны кратковременный дождь и гроза.
- На всех автомагистралях региона прогнозируют хорошую видимость.
По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 2 июля ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.
«Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня)», – отмечают синоптики.
В этой связи одесситов и жителей области просят быть предельно внимательными и строго соблюдать правила пожарной безопасности.
Прогноз погоды в Одессе на 2 июля
По информации синоптиков, в Одессе завтра облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер юго-восточный 5-10 м/с.
Температура ночью 22-24°С, днем столбики термометров покажут 29-3°С.
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Прогноз погоды в Одесской области на 2 июля
По Одесской области завтра облачно с прояснениями. Днем на юге области кратковременный дождь, гроза.
Ветер юго-восточный 5-10 м/с.
Температура ночью 19-24°С, днем 29-34°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Напомним, по данным «Укрэнерго», завтра в Одессе и области, как и по всей Украине, не планируют применять графики отключений электроэнергии.