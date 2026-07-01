Ключевые моменты:

  • На 2 июля в Одесской области объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.
  • В Одессе осадков не ожидается, днем воздух прогреется до +29+31°С.
  • По области температура днем составит +29+34°С, на юге возможны кратковременный дождь и гроза.
  • На всех автомагистралях региона прогнозируют хорошую видимость.

По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 2 июля ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

«Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня)», – отмечают синоптики.

В этой связи одесситов и жителей области просят быть предельно внимательными и строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Прогноз погоды в Одессе на 2 июля

По информации синоптиков, в Одессе завтра облачно с прояснениями. Без осадков.

Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

Температура ночью 22-24°С, днем столбики термометров покажут 29-3°С.

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Прогноз погоды в Одесской области на 2 июля

По Одесской области завтра облачно с прояснениями. Днем на юге области кратковременный дождь, гроза.

Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

Температура ночью 19-24°С, днем 29-34°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Напомним, по данным «Укрэнерго», завтра в Одессе и области, как и по всей Украине, не планируют применять графики отключений электроэнергии.

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