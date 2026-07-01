Ключевые моменты:

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» не прогнозирует ограничений потребления на четверг, 2 июля.

Отмену графиков сделало возможным долгожданное снижение температуры воздуха в соседних государствах.

Украина смогла существенно улучшить технические возможности для импорта электроэнергии из-за рубежа.

Энергетики просят жителей региона экономно использовать свет в пиковые вечерние часы – с 16:00 до 23:00.

Завтра, в четверг, 2 июля 2026 года, по всей Украине, в том числе в Одесской области, не прогнозируют применение графиков ограничений электроэнергии. Об этом вечером 1 июля официально заявили в Национальной энергетической компании «Укрэнерго».

По информации специалистов, обойтись без отключений удалось благодаря двум основным факторам:

во-первых, в соседних странах наконец-то снизилась температура воздуха, что уменьшило внутреннее потребление в этих государствах;

во-вторых, за счет этого у Украины появились улучшенные возможности для импорта дополнительных объемов электроэнергии.

В то же время в компании подчеркивают, что баланс в энергосистеме все еще хрупкий. Жителей Одессы и области убедительно просят потреблять электроэнергию бережно и экономно, особенно в период пиковой нагрузки – с 16:00 до 23:00. Разумное распределение работы мощных приборов в эти часы поможет энергетикам и дальше удерживать систему без применения графиков.

Ранее сообщалось, что из-за резкого скачка энергопотребления в период аномальной жары, в среду, 1 июля, во всех регионах Украины, включая Одесскую область, вводятся вынужденные ограничения потребления электроэнергии в период с 17:00 до 22:00 часов.