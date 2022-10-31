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Одесский порт будет отгружать зерно и без согласия россии

Одесский порт будет отгружать зерно и без согласия россии

Украина, Турция и ООН без участия россии согласовали движение 14 судов с зерном в Черном море. Выход рф из «зерновой сделки» не помешает украинскому экспорту.

Об этом стало известно из сообщения Совместного координационного центра.

Напомним, что после атаки неизвестных морских и воздушных беспилотников на российскую военно-морскую базу во временно оккупированном Севастополе, рашисты заявили о выходе из сделки «зерновой сделки».

Таким способом руководство страны-террориста решило прекратить экспорт продовольствия из Украины, чтобы шантажировать наше государство и мировое сообщество угрозой голода в развивающихся странах, куда, как правило, и отправляли большую часть украинского зерна.

Но, похоже, другие участники договоренностей посчитали, что они могут обойтись и без россии. Успешному гражданскому судоходству будет также способствовать значительное усиление военных возможностей ВМС ВСУ по охране и обороне прибрежных вод Украины.

Опасаясь украинских противокорабельных ракет, рашисты уже давно не рискуют подходить близко к портам Одессы, Ильичевска и Южного.

Ранее глава Одесской ОВА Максим Марченко заявил, что россия пытается использовать угрозу голода в развивающихся странах как оружие.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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