fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Землю под «яхт-клуб» на Французском бульваре сдали в аренду незаконно, считают в прокуратуре

Землю под «яхт-клуб» на Французском бульваре сдали в аренду незаконно, считают в прокуратуре

Прокуратура Одесской области обратилась в суд с иском о расторжении договора аренды между Одесским горсоветом и ООО «Варда плюс» на земельный участок. По документам землю выделили «Варде» для обслуживания несуществующих строений, а при строительстве так называемого «яхт-клуба» на территории даже не были предусмотрены причалы.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Одесской области.

Следствие установило, что в марте Одесский городской совет утвердил проект землеустройства о выделении земельного участка по адресу Французский бульвар, 1/5 площадью в 0,7 га.

Участок передали в аренду ООО «Варда плюс», которое решило построить там 3-секционный яхт-клуб. По плану  там должны были выстроить три корпуса высотой в 4, 6 и 11 этажей. ГАСК признал, что там также будут апартаменты, а одесситы начали протестовать против такой стройки на побережье.

Вместе с этим, было также установлено, что по документам земельный участок Одесский городской совет передал «Варде» для обслуживания несуществующих зданий со спасательной станцией. Эта компания запланировала застроить побережье (22 тыс. кв. м.), в том числе оборудовать 157 «комнат для отдыха» и 48 паркинг-мест. Еще интересно то, что в проекте данного «яхт-клуба» вовсе отсутствует план каких-либо причалов.

Стоимость участка, преданного в аренду, составляет 3,5 млн гривен.

Фото автора

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Артем Виноградов
Артем Виноградов ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить