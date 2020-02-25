Землю под «яхт-клуб» на Французском бульваре сдали в аренду незаконно, считают в прокуратуре

Прокуратура Одесской области обратилась в суд с иском о расторжении договора аренды между Одесским горсоветом и ООО «Варда плюс» на земельный участок. По документам землю выделили «Варде» для обслуживания несуществующих строений, а при строительстве так называемого «яхт-клуба» на территории даже не были предусмотрены причалы.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Одесской области.

Следствие установило, что в марте Одесский городской совет утвердил проект землеустройства о выделении земельного участка по адресу Французский бульвар, 1/5 площадью в 0,7 га.

Участок передали в аренду ООО «Варда плюс», которое решило построить там 3-секционный яхт-клуб. По плану там должны были выстроить три корпуса высотой в 4, 6 и 11 этажей. ГАСК признал, что там также будут апартаменты, а одесситы начали протестовать против такой стройки на побережье.

Вместе с этим, было также установлено, что по документам земельный участок Одесский городской совет передал «Варде» для обслуживания несуществующих зданий со спасательной станцией. Эта компания запланировала застроить побережье (22 тыс. кв. м.), в том числе оборудовать 157 «комнат для отдыха» и 48 паркинг-мест. Еще интересно то, что в проекте данного «яхт-клуба» вовсе отсутствует план каких-либо причалов.

Стоимость участка, преданного в аренду, составляет 3,5 млн гривен.

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