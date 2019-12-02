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Новости Одессы и Одесской области

Забор на Трассе здоровья в Одессе снесли во второй раз

Забор на Трассе здоровья в Одессе снесли во второй раз

Активисты, протестующие против застройки одесского побережья, вновь снесли ограждение на Трассе здоровья.

Об этом сообщает “УСИ” со ссылкой на ООО “Национальный Корпус” и ВО “Автомайдан”.

Провели очередной субботник на трассе здоровья. Вечерняя прогулка на территории токсичной стройки Мегалайна прошла успешно. Отдельная благодарность лёгкому одесскому бризу, который поспособствовал демонтажу незаконных конструкций.

Gepostet von Сергей Варламов am Sonntag, 1. Dezember 2019

Напомним, на территории, где планируют строить яхт-клуб, недавно появился забор, частично ограничивающий проход к пляжу и вид на море с Трассы здоровья.

23 ноября активисты уже сносили этот забор, протестуя против застройки побережья. Они считают, что по адресу Французский бульвар, 1/5 появится не яхт-клуб, а очередной отель. Из-за этого, по их мнению, доступ к пляжу, который находится между пляжем пограничников и пляжем санатория «Россия», будет потерян. Поэтому активисты демонтировали забор, указывая на то, что на мирные акции не обращают внимание власти и сами застройщики. Однако после прошлой акции забор сразу же восстановили.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что ГАСК Одесского горсовета выдал разрешение фирме-застройщику на строительство яхт-клуба на этом участке, но размеры зданий вызывают вопросы.

Фото: Артем Виноградов

Видео: Сергей Варламов 

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