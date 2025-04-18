По информации румынских сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 18:43. Эпицентр землетрясения располагался в 13 километрах к северу от города Фокшаны на глубине 31,5 км. Вблизи зоны находятся такие города, как Барлад (60 км), Бузеу (78 км), Галац (80 км), Бакеу (85 км) и Браила (88 км).

По состоянию на момент публикации сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало. Землетрясение относится к категории слабых, однако может ощущаться в регионах, расположенных рядом, в частности в Украине и Молдове.

Сейсмологи напомнили, что зона Вранча является одной из самых сейсмически активных в Европе. В связи с этим жителям близлежащих районов рекомендуется следить за оперативной информацией и быть готовыми к возможным повторным толчкам.

Ранее в 2024 году в этой зоне уже фиксировались землетрясения, которые ощущались в Одесской области. В частности, 24 марта в 10:14 произошло землетрясение магнитудой 3,6 балла, 13 февраля — толчки силой 4,4 балла, а 6 августа около 16:00 — еще одно землетрясение. Также 7 мая было зафиксировано три подземных толчка, самый сильный из которых имел магнитуду 4,1 и эпицентр возле города Бузеу, примерно в 120 км от Рени.

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