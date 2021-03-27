Зеленский уволил 13 глав бывших районов Одесской области

Президент Владимир Зеленский освободил от занимаемых должностей 13 глав районных государственных администраций (РГА) Одесской области.
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Соответствующие распоряжения обнародованы на сайте главы государства.
В частности, уволены:
- глава Ананьевской РГА Максим Бритков;
- глава Арцизской РГА Денис Байлук;
- глава Великомихайловской РГА Александр Демьяненко;
- глава Захаровской РГА Антон Муравенко;
- глава Ивановской РГА Роман Кирьяк;
- глава Килийской РГА Вячеслав Семенюк;
- глава Кодымской РГА Дмитрий Крисанов;
- глава Николаевской РГА Денис Драган;
- глава Окнянской РГА Наталья Буйненко;
- глава Ренийской РГА Вадим Юдов;
- глава Савранской РГА Сергей Степаненко;
- глава Тарутинской РГА Владимир Ореховский;
- глава Ширяевской РГА Петр Гордиенко.
Увольнение указанных глава связано с тем, что данные районы Одесской области перестали существовать, войдя в состав новых 7-ми районов.
Напомним, в Одесской области было 26 районов, а осталось 7: Березовский, Белгород-Днестровский, Болградский, Измаильский, Одесский, Подольский и Раздельнянский.
Ранее Зеленский назначил глав Одесского и Измаильского районов Одесской области.
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