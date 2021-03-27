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Зеленский уволил 13 глав бывших районов Одесской области

Зеленский уволил 13 глав бывших районов Одесской области

Президент Владимир Зеленский освободил от занимаемых должностей 13 глав районных государственных администраций (РГА) Одесской области.

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Соответствующие распоряжения обнародованы на сайте главы государства.

В частности, уволены:

  1. глава Ананьевской РГА Максим Бритков;
  2. глава Арцизской РГА Денис Байлук;
  3. глава Великомихайловской РГА Александр Демьяненко;
  4. глава Захаровской РГА Антон Муравенко;
  5. глава Ивановской РГА Роман Кирьяк;
  6. глава Килийской РГА Вячеслав Семенюк;
  7. глава Кодымской РГА Дмитрий Крисанов;
  8. глава Николаевской РГА Денис Драган;
  9. глава Окнянской РГА Наталья Буйненко;
  10. глава Ренийской РГА Вадим Юдов;
  11. глава Савранской РГА Сергей Степаненко;
  12. глава Тарутинской РГА Владимир Ореховский;
  13. глава Ширяевской РГА Петр Гордиенко.

Увольнение указанных глава связано с тем, что данные районы Одесской области перестали существовать, войдя в состав новых 7-ми районов.

Напомним, в Одесской области было 26 районов, а осталось 7: Березовский, Белгород-Днестровский, Болградский, Измаильский, Одесский, Подольский и Раздельнянский.

Ранее Зеленский назначил глав Одесского и Измаильского районов Одесской области.

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