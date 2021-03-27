Зеленский уволил 13 глав бывших районов Одесской области

Путешествуем по Одесской области: Доброслав – история и современность (видео) «Одесская жизнь» приглашает своих читателей совершить очередное занимательное видеопутествие по Одесской области. И сегодня наш путь лежит в Доброслав (бывший Коминтерново) – небольшой поселок городского типа, расположенный в 46 километрах от Одессы. ПОДРОБНЕЕ

В Одесской области смертность от туберкулеза снизилась в 2 раза В прошлом году в Украине выявили на 30% больных туберкулезом меньше, чем в предыдущем. Не последнюю роль в этом сыграл масочный режим, который ввели в связи с пандемией коронавируса. ПОДРОБНЕЕ