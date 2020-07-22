Новости Одессы и Одесской области

Одесскую область таки перекроили: что изменилось и чем аукнется административная реформа для жителей региона?

Одесскую область таки перекроили: что изменилось и чем аукнется административная реформа для жителей региона?

Приняв постановление «О создании и ликвидации районов», Верховная Рада перекроила карту страны. Было втрое сокращено количество районов в стране — с 490 до 136. Документ утвердили буквально сразу же после принятия поправок в Избирательный кодекс. Ведь местные выборы, по решению властей, должны проходить на новой территориальной основе — в укрупненных районах и громадах.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Перекройка карты страны оказалась делом весьма непростым и нервным. Представители множества громад сутками пикетировали Верховную Раду и Офис Президента в знак протеста против территориального реформирования. Не говоря уже о перекрытиях дорог и митингах протеста у местных обладминистраций. Бесконечно тасовалось количество укрупненных районов, размеры их территорий, состав входящих в них ОТГ. И вот теперь — результат. В перспективах реформы пыталась разобраться «Одесская жизнь».

Будем жить по-новому

На сегодняшний день в Украине из 490 районов осталось всего 136. А 26 районов Одесской области — самой большой в стране — еще год назад собирались и вовсе на четыре перекроить. В итоге утвердили семь: Одесский, Березовский, Белгород-Днестровский, Болградский, Измаильский, Подольский и Раздельнянский. При этом изменились границы Одесского и Березовского районов. Из будущего Березовского в состав будущего Одесского перешел нынешний Лиманский район. Местные жители активно этого добивались, митингуя у зданий обладминистрации и Верховной Рады.

Так что Одесский район, помимо самой Одессы, включил в себя большую часть территорий нынешних Беляевского, Овидиопольского и Лиманского районов, скорректированных по границам объединенных территориальных громад. Жить в нем будут 1,3 миллиона человек. А вот как будет формироваться бюджет района-миллионника, пока не ясно.

Укрупняй и управляй

Чтобы районы были удобными для людей, эксперты разработали методику их разделения. Основные критерии — это географическая целостность, 60-километровый радиус доступности, более 150 тысяч человек населения. Но, по мнению многих специалистов, акцент реформы с децентрализации сменили на предстоящие выборы, хотя они в «сокращенные» райсоветы, по идее, проходить не должны.

Вместе с тем кандидатов-самовыдвиженцев, судя по всему, практически не будет. Верховная Рада постановила, что выборы областных, районных, городских, поселковых и сельских советов с количеством избирателей более 10 тысяч проводятся по открытым партийным спискам.

— В 80-90% всех советов кандидатов-самовыдвиженцев не будет. Парламентарии решили, что практически все депутаты должны теперь избираться через партии, т. е. через них, — пишет на своей странице в Фейсбуке глава Одесской организации «Комитет избирателей Украины» Анатолий Бойко.

А если учесть, что райгосадминистрации планируют трансформировать в органы государственной власти префектурного типа, самостоятельность новых укрупненных районов становится весьма сомнительной.

Опасные анклавы и влияние местных элит

Между тем избирательная кампания стартует 5 сентября — тянуть больше некуда. Вот и перекроили карту волевым решением, позабыв, что децентрализация должна быть добровольным процессом. И сделали это, по мнению нардепа Сергея Колебошина, в угоду некоторым местным элитам.

Недовольными разделением остались жители бывших Тарутинского и Арцизского районов, сегодня вошедших в Болградский. А изначально Болградского района на новой карте вообще не было. Хотели его включить в состав Измаильского.

Эксперты вообще считают, что районы, на территории которых компактно проживают этнические диаспоры, вызывают опасения с точки зрения национальной безопасности страны. Так вышло с Болградским районом. Ситуацию серьезно подогревала местная болгарская община и поддерживающий ее «болгарский нардеп» Антон Киссе. Даже Болгарию к борьбе подключали. И, в конце концов, своего добились.

«Брак, сделанный на коленке»

Одесский облсовет изначально был против предложенного Кабмином деления области.

— Перед нами именно тот случай, когда политика взяла верх над экономической целесообразностью, — пишет на своей странице в Фейсбуке глава облсовета Сергей Паращенко. — Мы настаивали на создании в Одесской области 10 районов для того, чтобы обеспечить доступность районных центров населению в самом большом регионе страны с фактически отсутствующими дорогами. При этом областные советы отодвинули от принятия решений. А учитывая несогласованность судебной и медицинской реформы с административной, отсутствие разграничения власти на местах, нас ждет коллапс государственного управления.

А депутат облсовета Юрий Басюк заявил, что вместо адми­нистративно-терри­тори­ально­го деления региону предложили «брак, сделанный на коленке где-то в Киеве» людьми, которые «весьма далеки от одесских реалий».

— Они не знают, что северные и южные районы Одесской области отличаются так же, как запад и восток Украины. Это не реформа. Она не решает никаких проблем, только призвана залатать бюджетную дыру в Киеве, — убежден Юрий Басюк.

Отстаивала создание на Одесчине 10 районов и нардеп Татьяна Плачкова. Она требовала, чтобы на карту региона добавили еще Арцизский, Любашевский и Лиманский районы.

— Для принятия нужного решения не хватило всего трех голосов, — рассказала нардеп. — Лично я считаю, что эта реформа крайне неудачная, и она вскоре будет пересмотрена. Вспомните мои слова через год!

А специалисты по-прежнему предостерегают: реформа ушла в политику.

— В райсоветы пойдут все те, кто проиграл выборы в парламент и могут проиграть в мэры. И параллельно в условиях кадрового голода президент должен будет найти 130 надежных глав районных администраций — фактически мини-губернаторов. Все это история уже не об администрировании, а о политическом влиянии, — подчеркнул Александр Солонтай, эксперт по вопросам политики и административно-территориальной реформы.

 

НОВЫЕ РАЙОНЫ
одесской области

 

ВХОДЯЩИЕ В НИХ ОТГ

 

Березовский район

Админцентр — город Березовка

 

Андреево-Ивановская, Березовская, Великобуялыцкая, Знаменская, Ивановская, Коноплянская, Курисовская, Николаевская, Новокальчевская, Петроверовская, Рауховская, Расцветовская, Старомаякская, Стрюковская, Чегодаровская, Ширяевская

 

Белгород-Днестровский район

Админцентр — город Белгород-Днестровский

 

Белгород-Днестровская, Дивизийская, Каролино-Бугазская, Кулевчанская, Лиманская, Маразлиевская, Мологская, Петропавловская, Плахтеевская, Саратская, Сергеевская, Староказацкая, Татарбунарская, Тузловская, Успеновская, Шабовская

 

Болградский район

Админцентр — город Болград

 

Арцизская, Болградская, Бородинская, Васильевская, Городненская, Криничанская, Кубейская, Павловская, Тарутинская, Теплицкая

 

Измаильский район

Админцентр — город Измаил

 

Вилковская, Измаильская, Килийская, Ренийская, Сафьянская, Суворовская

 

Одесский район

Админцентр — город Одесса

 

Авангардовская, Беляевская, Великодальницкая, Великодолинская, Выгоднянская, Визирская, Дальницкая, Дачненская, Доброславская, Красносельская, Маяковская, Нерубайская, Овидиопольская, Малиновская, Теплодарская, Усатовская, Фонтанская, Черноморская городская, Черноморская поселковая, Южненская, Ясковская и Одесская

 

Подольский район

Админцентр — город Подольск

 

Ананьевская, Балтская, Долинская, Зеленогорская, Кодымская, Куяльницкая, Любашевская, Окнянская, Песчанская, Подольская, Савранская, Слободская

 

Раздельнянский район

Админцентр — город Раздельная

 

Великомихайловская, Великоплосковская, Затишанская, Захаровская, Лиманская, Новоборисовская, Раздельнянская, Степановская, Цебриковская

 

 

Вероника Полищук
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить