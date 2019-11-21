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Новости Одессы и Одесской области

Зеленский прибыл в Очаков встречать корабли, захваченные Россией в прошлом году

Зеленский прибыл в Очаков встречать корабли, захваченные Россией в прошлом году

Возвращенные из российского плена корабли отремонтируют в течение трех месяцев, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщается на сайте главы государства, Владимир Зеленский  посетил базу Военно-морских сил Украины в Очакове. Он осмотрел корабли ВМС «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу», которые Российская Федерация вернула после захвата в ноябре 2018 года недалеко от Керченского пролива.

«Я очень рад, что наши военные катера на месте. Как и обещали, мы вернули и наших моряков, и катера», – сказал президент.

Владимир Зеленский сообщил, что на кораблях частично отсутствует оборудование и вооружение. «То, что мы увидели: действительно частично не хватает оборудования, не хватает части вооружения. Будет расследование. Мы увидим все детали», – подчеркнул он. Президент заверил, что в течение трех месяцев катера будут отремонтированы.

Напомним,  российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир “Яны Капу” и малые бронированные артиллерийские катера “Бердянск” и “Никополь”, направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и передать Украине украинские корабли.

24 военных моряка вернулись домой 7 сентября в рамках взаимного освобождения Украиной и Российской Федерацией удерживаемых лиц.

Фото: пресс-служба президента

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