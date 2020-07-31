Зеленский подписал закон о поддержке детского лагеря в Одессе

Детский оздоровительный центр “Молодая гвардия” (Одесса) получит государственную поддержку из-за коронавирусного карантина.
Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский, передает пресс-служба главы государства.
Такая же поддержка предусмотрена и для “Артека”, который сейчас базируется в Буковеле.
Господдержка же позволит не допустить банкротства Артека и Молодой гвардии, а также защитить трудовые права 1080 членов персонала. Для этого государство выкупит 90% путевок, предусмотренных в этом сезоне. 10% путевок лагеря должны продать самостоятельно.
Как сообщалось, детские лагеря в Украине могут возобновить работу уже 1 августа.
Фото: ТСН