Добросердечный одессит приютил у себя дома людей, спасшихся от пожара в отеле

Несколько десятков человек еще ночью приютил у себя дома одессит, который стал случайным свидетелем пожара в отеле «Токио Стар».
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Одесской области.
Неравнодушный мужчина бросился помогать спасателям и полицейским.
Всего с места происшествия были эвакуированы около 150 человек.
Недалеко от сгоревшего отеля созданы временные пункты из автобусов, выделенных полицией и горсоветом. Там пострадавшим от пожара оказывается домедицинская помощь, а также помощь психологов и волонтеров.
Напомним, пожар в отеле “Токио Стар” в ночь на 17 августа унес жизни 8 человек, 10 человек пострадали.
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