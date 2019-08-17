Добросердечный одессит приютил у себя дома людей, спасшихся от пожара в отеле

Несколько десятков человек еще ночью приютил у себя дома одессит, который стал случайным свидетелем пожара в отеле «Токио Стар».

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Одесской области.

Неравнодушный мужчина бросился помогать спасателям и полицейским.

Всего с места происшествия были эвакуированы около 150 человек.

Недалеко от сгоревшего отеля созданы временные пункты из автобусов, выделенных полицией и горсоветом. Там пострадавшим от пожара оказывается домедицинская помощь, а также помощь психологов и волонтеров.

Напомним, пожар в отеле “Токио Стар” в ночь на 17 августа унес жизни 8 человек, 10 человек пострадали.