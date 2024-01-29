Новости Одессы и Одесской области

В Минобороны опровергли отставку Залужного

В Минобороны опровергли отставку Залужного

Соцсетями и украинскими СМИ сегодня распространяется информация, что президент Украины уволил с должности Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Информация появилась в соцсетях и об этом написали в своих телеграм-каналах бывший нардеп Борислав Береза ​​и действующий нардеп Алексей Гончаренко.

Поговаривают, что Залужному предложили другую должность — посла в одной из европейских стран. Но он отказался.

Правда, указа об увольнении Валерия Залужного нет. Хотя в соцсетях пишут о том, что на его должность назначат Кирилла Буданова или Александра Сырского.

В Министерстве обороны дали краткий и успокаивающий комментарий по поводу ажиотажа вокруг слухов об увольнении главнокомандующего ВСУ:

цитата МО

ОБНОВЛЕНО

Пресссекретарь президента Сергей Никифоров в комментарии изданию «Украинская правда» на вопрос, увольнял ли президент Залужного ответил: «Точно нет. Президент не увольнял главкома».

Нікіфоров про відставку Залужного

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Редакция ПРОФИЛЬ

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