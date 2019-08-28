“Здесь антисанитария, заведение явно работает неофициально”: одесские хостелы глазами туристов

За все время пребывания в Одессе туристка жила в двух хостелах. Условия арендованного жилья в центре города ее ужаснули.

О своих впечатлениях об одном из одесских хостелов туристка Нина написала в Электронной книге жалоб Украины.

Этим летом женщина приехала на отдых в Одессу. Место в хостеле забронировала заранее на сайте www.booking.com. Хостел расположился на самом берегу моря, а именно на пляже Лузановка.

– Там я провела незабываемые три дня отдыха. Так как это был первый опыт проживания в хостеле, то было немного не по себе, но было весело. Много чудесных людей вокруг, – пишет туристка.

Нина решила провести два дня в центре Одессы, чтобы прогуляться городом. Поэтому на том же сайте женщина нашла хостел в центре города. Цена жилья была приемлемой.

– Никаких вывесок не было, кроме таблички на фоне черных дверей “71А”, учитывая, что на карте этого дома нет и вовсе. Я позвонила в дверь и к нам вышла женщина лет 45, которой пришлось объяснить, что я ищу хостел, тогда-то она и сказала, что обращение по адресу. Женщина по имени Лариса сообщила, что есть места по 160 грн за сутки, на что я согласилась, так как терять время на поиски нового жилья не хотелось, – говорит женщина.

Вскорее и началось настоящее знакомство Нины с хостелом. Впечатлений от хостела в центре Одессы в туристки хватило:

– На втором этаже двухэтажной кровати ты головой касаешься потолка, они в помещении очень низкие. Пока залезешь на второй этаж, получишь инфаркт, потому что кровать шатается и кажется, что попросту завалится на бок. В самом помещении душно, открытое окно не спасает от духоты, а имеющийся вентилятор приклеен к шкафу, что значительно мешает попасть под его прохладу. В коридоре, напротив нашего номера, были открыты двери в другой номер, где окно и вовсе маленькой узкой прямоугольной формой располагалось в потолке. Но! В этом номере был замечен кондиционер. Это уникальный случай, потому что кондиционер торчал из стены, а вторая половина его была размещена в соседнем номере. Чудо задумка или запредельная опасность для жителей? Общий туалет был на нашем этаже, там воняло сыростью и не было вентиляции. Туалет и раковина грязные. Также были замечены тараканы.

Однако не только санитарные условия жилья удивили женщину, но и порядочность персонала хостела:

– Из разговоров с соседями по комнате я узнала, что все присутствующие заплатили по 120 грн, а я 160 грн, что меня возмутило ужасно, ведь это даже не за нижнюю койку, я то была сверху. Разговор на эту тему с администратором я оставила на выселение. Я начала искать информацию в интернете об этом хостеле, но ничего. Одно объявление на букинга и на олх три штуки. Больше ничего, ни названия, ни адреса. Документов никаких нигде нет в помещении, книги предложений и отзывов тоже.

Туристка Нина подытожила:

– Обратите внимание, это помещение явно опасное: антисанитария, нарушение правил пожарной безопасности, а также оно явно работает неофициально! Звонки в СЭС не дали результатов – не берут трубку ни на одном номере. Такие места должны быть закрыты или хотя бы быть наказанными и привести в порядок все. А войти в хостел на Канатной, 71А можно только, если вы ищете жилье, а так вас просто не впустят внутрь.

Напомним, пожар в отеле “Токио Стар” произошел в ночь на 17 августа и унес жизни 9 человек. Сегодня, 28 августа, в прокуратуре назвали причину пожара в гостинице «Токио Стар», а именно замыкание электропроводки.

Фото: Prevention 1st