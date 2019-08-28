Замикання електропроводки: у прокуратурі назвали причину пожежі у готелі «Токіо Стар»

Також з’ясувалося, що у 2012 році ДСНС, начебто, заборонила експлуатацію готелю.

Про це повідомляє «Думская».

Сьогодні, 28 серпня, в Одеському апеляційному суді поновили розгляд скарги власника згорілого готелю «Токіо Стар» Вадима Чорного на ухвалу суду першої інстанції, який відправив його в слідчий ізолятор без права виходу на свободу під заставу.

У ході суду стала відома попередня причина пожежі – надмірне навантаження на електромережі та замикання електропроводки.

Також з’ясувалося, що у 2012 році ДСНС, начебто, заборонила експлуатацію готелю «Токіо Стар». Як зазначається, приміщення не відповідало вимогам пожежної безпеки. Також під час досудового розслідування встановили, що працівники готелю не були офіційно оформлені. Тому, мовляв, існує ризик впливу на цих осіб, якщо Чорний буде на свободі.

Напомним, раньше “Одесская жизнь” сообщала, что на 60 суток без права внесения залога арестовали владельца «Токио Стар».

Пожар в отеле “Токио Стар” произошел в ночь на 17 августа и унес жизни 9 человек. 18 человек пострадали. Как мы уже писали, поначалу потерпевших поселили в спортивном лицее “Олимпиец”, что на ул. Дача Ковалевского.

Фото: «Думская»