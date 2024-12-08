Новости Одессы и Одесской области

Завтра в Одессе заштормит – объявлено предупреждение

Завтра в Одессе заштормит – объявлено предупреждение

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в понедельник, 9 декабря 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается порывистый ветер и дождь. Объявлено штормовое предупреждение.

В одесской мэрии напоминают: в связи с ухудшением погодных условий следует быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых людей, детей и беременных женщин.

Также одесситов просят не оставлять свои авто под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями – из-за сильного порывистого ветра и дождя возможно падение веток и кабелей.

Кроме того, из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья.

«В который раз обращаем внимание одесситов и гостей региона, что опасность нахождения в пляжной зоне слишком высока. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду. В случае обнаружения морской мины (мин) или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102», – предупреждают в одесской мэрии.

Прогноз погоды в Одессе на 9 декабря

В Одессе завтра облачно. Ночью небольшой, а днем значительный дождь. Ночью и утром слабый туман.

Ветер восточный, 9-14 м/с с порывами до 15-20 м/с.

Температура ночью 5-7°С тепла, днем она поднимется до 8-10°С.

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Прогноз погоды в Одесской области на 9 декабря

По Одесской области завтра ожидается облачная погода. Ночью небольшие осадки, местами умеренные, преимущественно в виде дождя.

Днем умеренный дождь, местами значительный. Ночью и утром местами слабый туман.

Ветер восточный, 9-14 м/с, возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью 2-7°С тепла, днем 7-12°С выше нуля.

На автодорогах области ночью и утром местами слабый туман, видимость во время явлений 500-1000 м.

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