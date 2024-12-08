Завтра в Одесі заштормить – оголошено попередження

В одеській мерії нагадують: у зв’язку з погіршенням погодних умов слід бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо людей похилого віку, дітей та вагітних жінок.

Також одеситів просять не залишати свої авто під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами – через сильний поривчастий вітер та дощ можливе падіння гілок та кабелів.

Крім того, через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибивання до берега, а також їхнє дрейфування вздовж узбережжя.

«Вкотре звертаємо увагу одеситів і гостей регіону, що небезпека знаходження в пляжній зоні є надто високою. І цілком імовірним є неконтрольований підрив міни, особливо в штормову погоду. У разі виявлення морської міни (мін) або предметів, схожих на них, у жодному разі їх не можна чіпати. Необхідно невідкладно повідомляти за номером 102.», – попереджають в одеській мерії.

Прогноз погоди в Одесі на 9 грудня

В Одесі завтра хмарно. Вночі невеликий, а вдень значний дощ. Вночі та вранці слабкий туман.

Вітер східний, 9-14 м/с, з поривами до 15-20 м/с.

Температура вночі 5-7°С, вдень вона підніметься до 8-10°С.

Прогноз погоди в Одеській області на 9 грудня

По Одеській області завтра очікується хмарна погода. Вночі невеликі опади, місцями помірні, переважно у вигляді дощу.

Вдень помірний дощ, місцями значний. Вночі та вранці місцями слабкий туман.

Вітер східний, 9-14 м/с, можливі пориви до 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7°С тепла, вдень 7-12°С вище за нуль.

На автошляхах області вночі та вранці місцями слабкий туман, видимість під час явищ 500-1000 м.

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