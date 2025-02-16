Такое предупреждение обнародовал сегодня утром, 16 февраля, Телеграм-канал одесской мэрии «Одеса Офiцiйно».

Кроме того, в мэрии настоятельно призывают родителей более внимательно смотреть за своими детьми.

«Лед еще слишком тонкий! Обращаемся к родителям – следите за досугом детей и объясняйте им опасность тонкого льда», – сказано в обращении.

Напомним, в субботу, 15 февраля, на ставке села Корсунцы под Одессой случилась трагедия: там провалились под лед и утонули трое подростков.

В тот же день, судя по сообщениям местных пабликов, в одесском парке Перемоги провалился под лед ребенок. К счастью, прохожим удалось его спасти.

Аналогичный случий произошел на днях в Херсонской области, где во время прогулки на реке Ингулец провалились под лед четверо детей. Удалось спасти лишь одну девочку 12 лет, другие дети утонули. Также чуть не погиб пятый ребенок, который хотел их спасти.