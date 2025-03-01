«Протягом доби 2 березня очікується налипання мокрого снігу», – попереджають синоптики.
Нагадаємо, сьогодні, 1 березня, в Одесі та області хмарно з проясненнями. Вдень повітря прогріється до 4-7°C.
У зв’язку з погіршенням погодних умов одеська мерія звертається до одеситів та гостей міста з проханням бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо людей похилого віку, дітей та вагітних жінок. Також не слід залишати свої авто під деревами та лініями електропередач, а пересуватися під деревами треба обережно, оскільки внаслідок сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок та кабелів.
На тему: Лютий по-одеськи: таки сніг! (фоторепортаж).