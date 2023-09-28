Завтра одесский трамвай №17 снова выходит на маршрут

С 29 сентября трамвайный маршрут Nº17 начинает свою работу по обычной схеме.

Об этом сообщили в Одесском горсовете.

Сообщается, что на перекрестке улиц Пантелейноновская и Старопортофранковская закончен первый этап ремонтных работ. Это дало возможность пустить трамвай №17.

Трамвай Nº 5 временно, до завершения второго этапа работ, будет работать по измененной схеме «Аркадия – пл. Алексеевская».

После ремонтных работ трамвайный маршрут Nº 5 возобновит свою работу по старой схеме: «Аркадия-Автовокзал».

Напомним, капитальный ремонт на пересечении Пантелеймоновской и Старопортофранковской включает демонтаж рельсов, стрелочных переводов и глухих пересечений стрелки. Ремонт на этом месте планировали начать еще летом 2021 года. А начался он этим летом.

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