Новости Одессы и Одесской области

В Украине создали уникальный и единственный в мире автономный поезд-кухню (фото)

В Украине создали уникальный и единственный в мире автономный поезд-кухню (фото)

Полностью автономный поезд-кухня из 6 вагонов начнет курсировать по железной дороге в прифронтовых городах. Цель создания такого поезда – обеспечить теплом и питанием населения на линии фронта.

Об этом сообщили на facebook-странице Укрзализныци.

Поскольку в прошлом году во время блекаутов железнодорожные вокзалы стали очагом обогрева и питания, то железнодорожники решили не останавливаться и создали целый поезд-кухню – Food Train. Поезд способен обеспечить изготовление более 10 тысяч порций еды в день где угодно и в любое время.

поїзд-кухня

Железнодорожники продолжают спасать гражданское население и одними из первых приходят на помощь там, где она больше всего нужна. Вместе с фондом Говарда Баффета, который путешествовал по украинской железной дороге во время войны, запустили еще один уникальный не имеющий аналогов проект, —

отметил председатель правления Укрзализныци Евгений Лященко.

поїзд-кухня

В Укрзализныце рассказали, что Food Train уже прошел тестовую проверку, и в ближайшее время совместная команда Укрзализныци и фонда Говарда Баффета заступит на постоянное дежурство в самых сложных прифронтовых районах Украины, где тепло и еда критически важны для жизни.

Поезд состоит из 6 вагонов под локомотивом:

  • генераторный вагон (~400 кВт+собственная заправочная станция для автономной работы);
  • холодильный вагон с морозильной камерой для хранения продуктов;
  • вагон с холодной кухней для предварительной обработки продуктов;
  • вагон с горячей кухней для приготовления финальных блюд;
  • вагон для персонала поезда с душем и стиральной машиной;
  • багажный вагон на 27 тысяч литров воды с фильтрационной и насосной станциями.

поїзд-кухня

Food Train может автономно работать 5-7 дней. А оборудование поезда позволяет готовить полноценные блюда: супы, каши, салаты, мясо и прочее. Специальные термобоксы, установленные внутри поезда, позволяют легко транспортировать уже готовые ланчбоксы с едой от поезда-кухни до конечного потребителя.

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