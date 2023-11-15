Завтра з Одеси відправиться перший поїзд з жіночими купе: куди жінкам подорожувати безпечно

Укрзалізниця сьогодні, 15 листопада, випустила в рейси 8 поїздів, в яких є жіночі купе. З Одеси такий поїзд прямувати до Рахова. І відправиться з Одеси він завтра, 16 листопада.
Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.
У повідомленні йдеться, що сьогодні відправились за маршрутами 8 поїздів, де жінки зможуть почуватися у безпеці. Вони відправились за такими напрямками:
- №81/82 Київ — Ужгород;
- №41/42 Дніпро — Трускавець;
- №75/76 Київ — Кривий Ріг;
- №15/16 Харків — Ясіня;
- №17/18 Харків — Ужгород;
- №29/30 Київ — Ужгород;
- №3/4 Запоріжжя — Ужгород;
- №26/236 Одеса — Рахів (через ремонт колії на Закарпатті перший рейс з жіночими купе з Одеси 16.11, з Рахова 17.11).
Як повідомили в Укрзалізниці, саме пасажирки жіночих купе демонструють найбільший рівень задоволеності сервісом Укрзалізниці: 83%. Також наповнюваність жіночих купе становить понад 80%.
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Придбати квитки у жіночі купе можна у застосунку Укрзалізниці. Глибина продажу – 20 діб. Такі купе маркуватимуться у застосунку. Придбати квитки можуть виключно жінки з дітьми до 5 років включно.
Вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від стандартної ціни у вагонах аналогічного класу.
Також в Укрзалізниці повідомили, що уважно стежать за попитом на такі купе та аналізують відгуки. Окрім того, в поїздах посилюють охорону та впроваджують системи відеонагляду в усіх нових вагонах.