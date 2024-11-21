Заведующую детской больницы в Одессе поймали на взятке

В Одессе правоохранители задержали заведующую одного из отделений «Детской городской клинической больницы №3». Ее подозревают во взяточничестве за оформление фиктивных документов. Об этом сообщила Одесская областная прокуратура.
Согласно материалам следствия, врач согласилась за 400 долларов США оформить фиктивную госпитализацию двух детей. Она также выдала справки, которые содержали ложную информацию о пребывании отца с детьми в больнице. Эти документы, по версии следствия, могли использоваться для избежания вызова мужчины в военкомат и обеспечения его свободного передвижения по городу.
Женщину задержали сразу после получения денег. Ей сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.
Сейчас продолжается расследование. Правоохранители проверяют, причастны ли к этой схеме другие работники больницы.
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