Заведующую детской больницы в Одессе поймали на взятке

Согласно материалам следствия, врач согласилась за 400 долларов США оформить фиктивную госпитализацию двух детей. Она также выдала справки, которые содержали ложную информацию о пребывании отца с детьми в больнице. Эти документы, по версии следствия, могли использоваться для избежания вызова мужчины в военкомат и обеспечения его свободного передвижения по городу.

Женщину задержали сразу после получения денег. Ей сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Сейчас продолжается расследование. Правоохранители проверяют, причастны ли к этой схеме другие работники больницы.

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